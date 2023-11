Rücktritt der Ratsvorsitzenden der EKD wegen Vorwürfen sexueller Gewalt

Mit Gott und mir selbst bin ich im Reinen, und so gehe ich sehr traurig, aber ich gehe getrost und aufrecht. Vielen Dank." Mit diesen Worten ist Annette Kurschus am Mittag von ihren Ämtern als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und als Präses der westfälischen Landeskirche zurückgetreten.

Hintergrund für ihren Rücktritt sind Vorwürfe gegen Kurschus, sie sei nicht transparent mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt in ihrem alten Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein umgegangen. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Kirchenmitarbeiter, der in den 90er Jahren junge Männer sexuell bedrängt haben soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, geht aber derzeit nicht von einer strafrechtlichen Relevanz der Taten aus, die zum Teil auch verjährt sein könnten. Warum also tritt Kurschus heute von einem Amt zurück, das mit dem Fall von damals kaum etwas zu tun hat? Sie sagt, sie möchte den Fokus ganz auf die Aufklärung der Sache richten und nicht auf sich selbst. Ein Rücktritt ist offenbar eine sehr individuelle Angelegenheit, für die es keine klaren Regeln gibt





