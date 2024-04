Rückstand schmilzt: Gleb Brussenskiy aufholen

Eine Aufgabe gibt es schon zu vermelden: Gleb Brussenskiy (Astana Qazaqstan). Was dem Kasachen widerfuhr, ist unklar. Ein Sturz war es jedenfalls nicht.Mittlerweile beginnt der Rückstand zu schmilzen. Bei noch gut 60 Kilometern bis ins Ziel sind drei Minuten geblieben. Bis Kanbo wird es allerdings nicht einfacher, das Profil bleibt wellig.Ansonsten noch erwähnenswert heute: Die Etappe führt fast komplett über französisches Staatsgebiet.

Der Startort Irun liegt zwar noch im Baskenland, grenzt aber unmittelbar an Frankreich. Kanbo, das Tagesziel, liegt tief in Frankreich. Das ist ein Novum bei dieser Rundfahrt.Zwei Wertungen wurden bereits ausgefahren. Die Bergwertung schon nach 13 Kilometern sicherte sich Bol, drei Punkte gingen damit auf sein Konto, damit ist er punktgleich mit Roglic. Den Zwischensprint in Kanbo, also bei der ersten Zieldurchfahrt nach 50 Kilometern ging an Vuillermoz. Damit sicherte er sich auch zehn Punkte und drei Sekunde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Eurosport_DE / 🏆 89. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Melbourne-Donnerstag in der Analyse: Ferrari-Rückstand 'noch zu groß'Formel-1-Liveticker zum Nachlesen: +++ Alpine erwartet keine Wunder in Melbourne +++ Susie Wolff stellt Strafanzeige gegen FIA +++ Medientag in Australien +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

EL-Wahnsinn gegen Karabach: Bayer Leverkusen dreht 0:2-Rückstand mit zwei Toren in der NachspielzeitNach einem sensationellen Comeback steht Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Europa League. Die Werkself liegt gegen Karabach wie schon im Hinspiel lange mit zwei Toren hinten. Dank eines Doppelpacks von Angreifer Patrik Schick in der Nachspielzeit gewinnt das Team von Xabi Alonso mit 3:2.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Tuffi: Der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn sprangDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Tuffi: Der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn sprangDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »