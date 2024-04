Rückstand der Luner wächst auf acht Zähler

Der Rückstand der Luner auf das rettende Ufer wuchs damit auf satte acht Zähler an. Der FC Hagen/Uthlede II konnte mit dem 1:1 beim SC Hemmoor leben. Die SG Stubben trat in Altenwalde gar nicht erst an.Der FC Lune hat ausgerechnet das direkte Abstiegsduell mit dem VfL Wingst mit 4:5 verloren. Damit wuchs der Rückstand der Luner auf das rettende Ufer in der Fußball-Kreisliga Cuxhaven auf satte acht Zähler an.

Tore: 0:1 Tim Zeiler , 1:1 Joon Wiebalck , 1:2 Alexander Meyer , 2:2 Joon Wiebalck , 3:2 Luca Strauß , 3:3 Niklas Riedel , 4:3 Luca Strauß , 4:4 Jan Baack , 4:5 Felix Hasselbusch FC Hagen/Uthlede II: Hogen; Schoof , Laartz, Beckfeld, Oppermann , Brünjes, von Oesen, Kriete , Jason Lehmkuhl, Tejer , Hasselbring

FC Lune Vfl Wingst Abstiegsduell Fußball-Kreisliga Cuxhaven Rückstand

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Melbourne-Donnerstag in der Analyse: Ferrari-Rückstand 'noch zu groß'Formel-1-Liveticker zum Nachlesen: +++ Alpine erwartet keine Wunder in Melbourne +++ Susie Wolff stellt Strafanzeige gegen FIA +++ Medientag in Australien +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Union sichert wichtigen Dreier gegen BremenDie Köpenicker fahren drei Zähler ein und rücken den Bremern in der Tabelle auf den Leib.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Wahlen in der russischen Botschaft in Berlin: Zeigt der Schal der Botschafter-Gattin die ukrainische Fahne?Ein Videoschnipsel während der Wahlen in der russischen Botschaft in Berlin sorgt für reichlich Diskussionen. Wie reagiert Moskau?

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

'Loslösung von der Realität': Der Nabel der Serienwelt verschiebt sichEuropas größtes Serienfestival wächst trotz Krise weiter. Das liegt an der zunehmenden Internationalisierung der Serienproduktion und am steigenden Stellenwert von Koproduktionen. Vier deutsche Beiträge dürfen bei der Series Mania auf Preise hoffen.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Prozess um sexuellen Missbrauch: Lüner Ex-Vizebürgermeister gesteht erste VorwürfeDaniel Wolksi neben seinem Anwalt im Gerichtssaal.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »