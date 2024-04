Rückruf von Käsesorten wegen Listerien-Kontamination

Die Meierei-Genossenschaft Sarzbüttel eG hat aktuell einen Rückruf für verschiedene Käsesorten angekündigt, wie von „produktwarnung.eu“ berichtet wird. Dies erfolgt aufgrund einer potenziellen Kontamination mit Listerien , speziell mit Listeria monocytogenes, die bei Verzehr gesundheitliche Probleme verursachen können. Kunden werden dringend davor gewarnt, die betroffenen Käseprodukte zu konsumieren.

Besonders herausfordernd ist die Lage für Käufer von Käse an offenen Theken, da eine Identifizierung des betroffenen Käses hier schwierig ist. Die folgenden Produkte mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten sind vom Rückruf betroffen:Osterkäse mit 60% Fett in der Trockenmasse Betroffene Produkte könnten zurückgegeben werden

Verbraucher, die Käseprodukte mit den genannten Chargennummern erworben haben, werden gebeten, diese in die jeweiligen Einkaufsstätten zurückzubringen. Die Chargennummern sind auf dem Rückenetikett des Produkts zu finden. Die Meierei-Genossenschaft Sarzbüttel eG betont, dass der Schutz der Verbraucher oberste Priorität hat und der Rückruf entsprechend ernst genommen werden sollte.

Die Genossenschaft betont ihre enge Zusammenarbeit mit den Lebensmittelüberwachungsbehörden, um eine weitere Verbreitung der betroffenen Produkte zu verhindern und die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten. Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Bedeutung regelmäßiger Kontrollen und schnellen Handelns im Lebensmittelsektor.

Rückruf Käse Listerien Kontamination Gesundheit

