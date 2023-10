Rückruf Lidl: Weintrauben mit zu viel Pflanzenschutzmittel

Der Discounter Lidl ruft eine Charge Weintrauben zurück. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat einen Rückruf veröffentlicht. Betroffen sind dunkle Trauben, kernlos, der Sorte Crimson aus Spanien in der 500 Gramm Packung.

Hersteller ist Amaco C.I.F aus Spanien. Die Charge L-4103 soll mit dem Pflanzenschutzmittel Acetamiprid über dem gesetzlichen Grenzwert behandelt worden sein.und Rheinland-Pfalz verkauft. „Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, schreibt Lidl.

