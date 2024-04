Rückläufige Jahresarbeitszeit in Bayern

Eine von vielen Baustellen im Freistaat: Bei Eggolsheim wird an der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg das Gleis neu verlegt. Das waren sechs Stunden weniger als im Vorjahr und sogar 40 Stunden weniger als im Jahr 2019, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. „Damit setzt sich der Trend der rückläufigen Jahresarbeitszeit pro Person fort.

Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Bedeutung von Teilzeitarbeit“, erklärten dievon 7,8 Millionen im Jahr 2022 auf 7,9 Millionen Erwerbstätige im Jahr 2023 zugenommen hat, stieg die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden aber trotzdem um 0,5 Prozent von 10,5 auf 10,6 Milliarden Arbeitsstunden. Wachstumstreiber war die Dienstleistungsbranche mit 0,7 Prozent mehr Arbeitszeit. Im Jahr 2019 hatten 7,7 Millionen Erwerbstätige insgesamt allerdings noch 10,7 Milliarden Stunden gearbeitet. Im bundesweiten Vergleich liegen die bayerischen Erwerbstätigen mit durchschnittlich 1340 Arbeitsstunden im Mittelfeld

