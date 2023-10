Rückkehrerin Hermoso erzielt spätes Siegtor für Spanien

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Welch ein Auftritt von Jenni Hermoso. Die spanische Nationalspielerin erzielte bei ihrer Rückkehr nach dem Kuss-Skandal prompt den späten Siegtreffer in Italien.per Nachschuss für die Iberinnen zur Stelle. Die 33-Jährige war erst in der 68. Minute in die Partie gekommen und wurde mit Applaus von den Rängen empfangen."Hart erkämpfte Siege in letzter Minute genießt man umso mehr", sagte sie nach der Partie.

Für die Partien gegen Italien und am 31. Oktober gegen die Schweiz berief die neue Nationaltrainerin Montse Tomé - der umstrittene Weltmeister-Coach Jorge Vilda wurde im Zuge der Aufarbeitung der WM entlassen -"Ich kann sagen, dass ich über viele Dinge nachgedacht habe. Aber das Leben macht einem manchmal Geschenke", sagte Hermoso beim spanischen Rundfunksender TVE:"Ich habe an die Menschen gedacht, die hinter mir standen. headtopics.com

