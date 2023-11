Rückkehr nordamerikanischer Flüge in den asiatisch-pazifischen Raum bis 2024

Die Rückkehr nordamerikanischer Flüge in den asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt sich bis 2024. Ein Aufschwung in Asien ist besonders wichtig für Fluggesellschaften, bei denen Langstreckenflüge einen größeren Teil der Einnahmen ausmachen. Die Airlines haben im letzten Sommer mit horrenden Preisen für Flüge nach Europa einen Nachholbedarf geweckt. Mit einer Rückkehr zu diesen Preisen ist im nächsten Jahr jedoch nicht zu rechnen, da die Kapazitäten wachsen, so einige Analysten.

Auch der Geschäftsreiseverkehr erholt sich in Asien. Nach Angaben der Global Business Travel Association werden die Reiseausgaben im asiatisch-pazifischen Raum in diesem Jahr um 41 Prozent auf 567 Milliarden US-Dollar (rund 522 Millionen Euro) und bis 2027 auf 800 Milliarden US-Dollar steigen. Air Canada schätzt, dass der Verkehr nach Asien im nächsten Jahr 'etwa 80 Prozent' des Niveaus von 2019 erreichen wird, sagte der Vizepräsident für Netzwerkplanung der Fluggesellschaft gegenüber Reuters





