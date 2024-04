Rückgang von Sozialwohnungen in Berlin: Wien als Vorbild

In Berlin geht der Bestand an Sozialwohnungen zurück. Der kommunale Wohnungsbau in Wien wird deshalb als Vorbild herangezogen – doch alles lässt sich nicht übertragen.“, sagte die Geschäftsführerin des Berlin er Mietervereins, Ulrike Hamann, der Deutschen Presse-Agentur. Die österreichische Hauptstadt habe einen großen Sektor, der gemeinwohlorientiert ist. „Das fehlt uns in Berlin “, sagte sie.

Etwa die Hälfte der Wiener Bevölkerung lebt in sogenannten Gemeindebauten und Genossenschaftswohnungen, sagte Christian Schantl von der kommunalen Hausverwaltung Wiener Wohnen auf Anfrage. Insgesamt gebe es in der österreichischen Millionenstadt 220.000 Gemeindewohnungen, die der Stadt gehören. Dazu kommen 200.000 Wohnungen, die von gemeinnützigen Genossenschaften verwaltet werden. „Das wird man wahrscheinlich in anderen Städten in der Größenordnung nicht finden“, betonte Schantl. Nach Angaben der Stadt Wien wurden 2022 insgesamt mehr als 950.000 Wohnungen bewohn

