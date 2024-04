Rückgang der Straftaten in Bielefeld

Bielefeld. Zuerst das Positive: Es gäbe erfreulicherweise auch rückläufige Tendenzen, die Abnahme von Straftaten im Vergleich zum Vorjahr, in der Kriminalitätsstatistik 2023, erklärten Polizeipräsidentin Sandra Müller- Steinhauer und ihr Kollege Wolfgang Niewald, Leiter der Direktion Kriminalität. Dazu zähle beispielsweise der Rückgang der Taten von Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren.

Nach einem kontinuierlichen Anstieg in den vergangenen Jahren sei die Zahl der Delikte von 458 (2022) auf 339 gesunken – eine Abnahme von 26 Prozent. Auch die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seien in Summe gesunken, berichtete das Duo am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlen im Polizeipräsidium. Zählten die Beamten 2022 640 Taten, so waren es im vergangenen Jahr 617. Dabei konnten 512 Fälle aufgeklärt werden, was einer Quote von 83 Prozent entsprich

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bielefeld: Ex-Profiboxer in Bielefeld erschossen – Täter auf der FluchtDie Notrufnummer 112 ist nicht nur eine Zahlenkombination, sondern ein lebenswichtiges Instrument, wenn es darauf ankommt. Bei Bränden, Unfällen oder medizinischen Notfällen verbindet sie dich direkt mit den Rettungskräften. Doch trotz ihrer entscheidenden Bedeutung bleibt sie für viele im Dunkeln.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Bielefeld: Ex-Profiboxer in Bielefeld erschossen – Täter auf der FluchtDie Notrufnummer 112 ist nicht nur eine Zahlenkombination, sondern ein lebenswichtiges Instrument, wenn es darauf ankommt. Bei Bränden, Unfällen oder medizinischen Notfällen verbindet sie dich direkt mit den Rettungskräften. Doch trotz ihrer entscheidenden Bedeutung bleibt sie für viele im Dunkeln.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Bielefeld: Ex-Profiboxer in Bielefeld erschossen – Täter auf der FluchtDie Notrufnummer 112 ist nicht nur eine Zahlenkombination, sondern ein lebenswichtiges Instrument, wenn es darauf ankommt. Bei Bränden, Unfällen oder medizinischen Notfällen verbindet sie dich direkt mit den Rettungskräften. Doch trotz ihrer entscheidenden Bedeutung bleibt sie für viele im Dunkeln.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Bielefeld: Ex-Profiboxer in Bielefeld erschossen – Täter auf der FluchtDie Notrufnummer 112 ist nicht nur eine Zahlenkombination, sondern ein lebenswichtiges Instrument, wenn es darauf ankommt. Bei Bränden, Unfällen oder medizinischen Notfällen verbindet sie dich direkt mit den Rettungskräften. Doch trotz ihrer entscheidenden Bedeutung bleibt sie für viele im Dunkeln.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Bielefeld: Ex-Profiboxer in Bielefeld erschossen – Täter auf der FluchtDie Notrufnummer 112 ist nicht nur eine Zahlenkombination, sondern ein lebenswichtiges Instrument, wenn es darauf ankommt. Bei Bränden, Unfällen oder medizinischen Notfällen verbindet sie dich direkt mit den Rettungskräften. Doch trotz ihrer entscheidenden Bedeutung bleibt sie für viele im Dunkeln.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Bielefeld: 38-jähriger Mann in Bielefeld erschossenAm Samstagabend wurde in der Bielefelder Fußgängerzone auf einen 38-jährigen Mann geschossen – unmittelbar in der Nähe eines Cafés und eines Friseurs. Nach den Tätern wird noch immer gefahndet.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »