Rückgang der Beschäftigten mit Tarifvertrag

Die Zahl der Beschäftigten mit Tarifvertrag nimmt stetig ab. Wie lässt sich dieser Trend stoppen? Durch öffentliche Aufträge, die nur an tarifgebundene Unternehmen gehen?Während sich in den vergangenen Jahren immer mehr Unternehmen aus Tarifverträgen verabschieden, gibt es neue Unternehmen, die Tarifverträge kategorisch ablehnen. Der Online Lieferdienst Lieferando ist so ein Beispiel. Florian Neuß fährt seit vier Jahren Essen mit dem Fahrrad in Dortmund aus.

Der Job macht ihm Spaß und er ist viel an der frischen Luft. Mit den Arbeitsbedingungen ist er aber weniger zufrieden. Denn sein Lohn unterliegt starken Schwankungen. Ein Bonussystem entscheidet, ob er 12 oder 14 Euro pro Stunde verdient. Das hänge auch von der Auftragslage ab. "Das unternehmerische Risiko wird an die Fahrer weitergegeben. Auch wenn mal wenig Aufträge reinkommen oder das System ausfällt, baden es wir Fahrer aus. Ich weiß am Monatsanfang nie, was ich am Monatsende raus habe". Die fordert seit diesem Jahr einen Tarifvertrag für die Beschäftigten, der Arbeitszeiten und Lohn besser regel





