Rückgang der Amphibienpopulation in Halle

In den Kreuzer Teiche n in Halle fanden die Tierzähler nicht eine Erdkröte mehr, vor sechs Jahren waren es noch 600 Exemplare. Sie werden meist übersehen oder nicht beachtet, fallen nur auf, wenn wegen der Frühjahrs-Wanderung Straßen gesperrt sind. Doch sterben die Lurche aus, haben wir Menschen ein echtes Problem. Die Bestände der Amphibien sind um bis zu 90 Prozent eingebrochen.

Von den 18 heimischen Arten werden 15 mit einem Gefährdungsstatus in den aktuellen Roten Listen geführt, zehn gelten als gefährdet oder stark gefährdet. Auch die Erdkröte, die bislang eher häufig vorkam, ist betroffen. So zählten LAU-Mitarbeiter noch vor sechs Jahren rund 600 Tiere an den Kreuzer Teichen in Halle. In diesem Jahr wurde kein einziges Tier gesehen. Amphibien benötigen ausreichend große Feuchtgebiete und fischfreie Gewässerkomplexe zur Laichabgabe und zum Aufwachsen der Kaulquappen, dazu insektenreiche Landlebensräume wie Feuchtgrünland

Amphibien Erdkröte Kreuzer Teiche Halle Bestände Rückgang

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.