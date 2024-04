Ruben Amorim lässt Zukunft bei Sporting Lissabon offen

Ruben Amorim gilt seit Wochen als Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Seine Zukunft bei seinem aktuellen Arbeitgeber Sport ing Lissabon lässt er offen. Der als Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool gehandelte Ruben Amorim hat seine Zukunft bei Sport ing Lissabon offen gelassen. Er könne nicht garantieren, so wie es Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen getan habe, dass er nächste Saison noch Sport ing- Trainer sei, sagte der 39-Jährige auf eine entsprechende Frage.

„Falls wir keine Titel gewinnen, werde ich Sporting verlassen“, sagte er mit Blick auf eine entsprechende Vereinbarung mit seinen Vorgesetzten. „Also, erst wollen wir Titel gewinnen und dann schauen wir. Wir sind auf einem guten Weg

Ruben Amorim Jürgen Klopp FC Liverpool Sporting Lissabon Trainer Zukunft

