Rubean AG: GLS Spanien führt mobile Zahlungslösung ein

Die Rubean AG aus München und GLS Spanien, ein Paketzusteller aus Spanien, haben gemeinsam die"Rubean PhonePOS"-Technologie in die Logistikanwendung von GLS integriert. Diese Technologie wird aktuell von rund 5.000 Fahrern in Spanien verwendet."Rubean PhonePOS" ist eine softwarebasierte Lösung, die es ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten ...

Entspannung und Unterhaltung ohne TechnologieFernseher, Handy und Computer ausschalten – und sich auf Handarbeit besinnen. Spaziergänge in der Natur, Lesen und Trash-TV als Unterhaltungsalternativen. Weiterlesen ⮕

Oled-Screens: Immer mehr Geräte mit der neuen Display-Technologie ausgestattetOled-Screens sind nicht mehr nur in TVs und Smartphones zu finden, sondern auch in Laptops und Tablets. Bald sollen auch Macbooks und Ipads damit ausgestattet sein. Die neue Display-Technologie bietet eine bessere Bildqualität und Farbwiedergabe. Weiterlesen ⮕

Vodafone steht kurz vor Anteilsverkauf in SpanienVodafone plant den Verkauf von mindestens 50 Prozent seiner spanischen Geschäfte an die Beteiligungsgesellschaft Zegona Communications. Die Sparte wird dabei mit mehr als 5 Milliarden Euro bewertet. Eine Ankündigung des Deals könnte in den kommenden Tagen erfolgen. Weiterlesen ⮕

Spanische No-Gos: Verhaltensweisen, die du in Spanien vermeiden solltestWer aus Deutschland nach Spanien reist, sollte sich auf einige kulturelle Unterschiede einstellen. In Spanien begrüßt und verabschiedet man sich mit Küsschen, während in Deutschland ein Händedruck oder eine Umarmung üblich ist. Deutsche Pünktlichkeit wird in Spanien nicht erwartet und getrennte Rechnungen sind hier unüblich. Weiterlesen ⮕

Marokko, Portugal und Spanien reichen offizielle Absichtserklärung für WM 2030 einDie Fußballverbände von Marokko, Portugal und Spanien haben bei einem Treffen in Rabat die offizielle Absichtserklärung für die Bewerbung um die Ausrichtung der WM 2030 überreicht. Die Bewerbungsvereinbarungen sollen Ende November bei der FIFA eingereicht werden. Die WM soll erstmals zwei Kontinente miteinander verbinden und in Südamerika, Marokko, Spanien und Portugal stattfinden. Weiterlesen ⮕

