RTX 4000 Super Grafikkarten: Leaks und Informationen zu Preis, Release und technischen Daten

Die RTX 4000 Super Grafikkarten sollen schon zeitnah erscheinen - wir sammeln alle Leaks und Informationen zu Preis, Release und technischen Daten der kommenden Nvidia-GPUs.Bis vor wenigen Monaten schien es, als ob Nvidia die Releases zur RTX-4000-Serie abgeschlossen hätte. Mit der RTX 4060 Ti 16 GByte erschien letztmals im Juli 2023 ein Modell der Ada Lovelace getauften Generation, wodurch alle erwarteten Grafikkarten auf dem Markt gelandet sind.

In den vergangenen Wochen heizte die Gerüchteküche aber wieder auf: Demzufolge plant der Hersteller zu mehreren GPU-Modellen der aktuellen Reihe eine »Super« getaufte Neuauflage. Grafikkarten mit dieser Bezeichnung gab es letztmals zur RTX-2000-Reihe, entsprechend ungewöhnlich wirkt der Schritt zunächst. Zur RTX 4000 Super tauchen allerdings immer mehr vermeintliche Leaks und Gerüchte auf, die auf eine tatsächliche Ankündigung der neuen GPU-Modelle hindeuten. Im folgenden Überblick sammeln wir alle Informationen, die zu Release, Preis und Specs der neuen Nvidia-Grafikkarten kursieren

:

