RTL wirft 'Schwiegertochter gesucht' aus dem Programm

Fast 17 Jahre lang wurde hier verkuppelt, jetzt wird Schluss gemacht: RTL schmeißt die Dating-Show „Schwiegertochter gesucht“ raus! Für viele Fans des Kult-Formats ist diese Nachricht ein Hammer, für die RTL-Bosse offenbar nur konsequent. Denn: Nur etwas mehr als eine Million Zuschauer wolltenKritik an der Kult-TV-Sendung gab es schon lange.

Jetzt hat RTL reagiert und „Schwiegertochter gesucht“ aus dem linearen Programm geschmissen – allerdings aufgrund anhaltend schlechter QuotenJetzt hat der Kölner Sender reagiert und das Format mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen. Die restlichen vier Folgen werden nur noch online bei RTL+ zum Abruf bereit gestellt. Danach ist die Kuppelei wohl endgültig vorbei. 2007 wurde „Schwiegertochter gesucht“ erstmals ausgestrahl

RTL macht kurzen Prozess: „Schwiegertochter gesucht“ fliegt aus TV-ProgrammDie neue Moderatorin von „Schwiegertochter gesucht“ stichelt gegen ihre Vorgängerin Vera Int-Veen. Nicht erst, seitdem Satiriker Jan Böhmermann 2016 einen eigenen Kandidaten bei „Schwiegertochter gesucht“ eingeschleust hat, steht die Kuppelshow in der Kritik, die Singles möglichst unbeholfen aussehen zu lassen.

