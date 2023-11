RTL ve Sat.1 Rekabet Etti, Birbirlerinden Faydalandı

RTL ve Sat.1 Cuma akşamı şov alanında rekabet ettiler - ancak birbirlerinden de faydalandılar. all eyes on screens'in verileri, "Ninja Warrior Germany" ve "The Voice of Germany" izleyicisinin canlı olarak birbirine geçtiğini gösteriyor. RTL reklama girdiğinde Sat.1 bundan faydalandı ve tam tersi. İlk olarak, akşam "The Voice" için sakin başladı, Sat.1 şovu 21:45'ten sonra zirveye ulaştı.

RTLzwei, 17:00'den kısa bir süre sonra "Hartz und herzlich" ile oldukça başarılıydı, ancak "B:Real" ve "Köln 50667" sonrasında özel televizyon kanalının reytinginde bir düşüşe neden oldu. Bu noktada TV kullanımı belirgin bir şekilde artmasına rağmen, RTLzwei formatlarıyla bile kayıplar yaşadı. Ancak 19:00'dan sonra burada da trend yukarı doğru döndü, çünkü kanal "Berlin - Tag & Nacht" hayranlarına güvenebildi. Ancak AGF verilerinin aksine, bunlar nüfus temsilcisi değildir. Yani bir panel üzerinden ağırlıklandırılmaz ve tahmin edilmez, bunun yerine toplam 13 milyon Vodafone evinin yaklaşık bir milyonundan elde edilen gerçek ölçülen cihaz verilerini yansıtır. Dolayısıyla, yayınların birbirine göre ulaştığı zirve noktalarının yüksekliği değil, bir yayıncı içindeki gelişme ve geçiş zamanları hakkındaki bilgiler daha anlamlıdır

:

