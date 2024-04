RTL nimmt Kultsendung "Schwiegertochter gesucht" nach 17 Jahren aus dem Programm

Seit 17 Jahren sorgt die RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" für beste Unterhaltung im deutschen Fernsehen. Jetzt wurde das überraschende Aus der Kultsendung verkündet. Seit knapp 17 Jahren begeistert die RTL-Sendung mit liebeswilligen Single-Männern und frisch verliebten Paaren. Einige von ihnen wurden seit der Erstausstrahlung 2007 selbst zu großen Stars – darunter die Kult-Singles Beate und Ingo.

"Schwiegertochter gesucht": RTL nimmt Kultsendung nach 17 Jahren aus dem Programm Was hinter dem Show-Aus steckt? Angeblich rapide sinkende Zuschauerzahlen. So sollen alleine am letzten Ostersonntag nur etwas mehr als eine Million Zuschauer eingeschaltet haben. Seit Beginn der neuen Staffel lagen die Marktanteile zudem im einstelligen Bereich – ein Armutszeugnis für "Schwiegertochter gesucht". Die Sendung wurde deshalb kurzerhand mit sofortiger Wirkung aus dem RTL-Programm genommen

