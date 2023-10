RSF: Israel beschoss gezielt Journalisten

Der Tod eines Reuters-Journalisten im Südlibanon vor gut zwei Wochen war nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) Folge von gezieltem Beschuss aus Israel.

Die Gruppe aus mehreren Journalisten sei am 13. Oktober im Abstand weniger Sekunden zwei Mal aus derselben Richtung von Israel aus beschossen worden, berichtete die Journalistenorganisation am Montag. Dies habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben. Die israelische Armee teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, der Vorfall werde weiter untersucht.

Zudem seien sie durch die Aufschrift "Press" auf Schutzwesten und Helmen sowie dem Dach ihres Autos klar als Journalisten gekennzeichnet gewesen. An der libanesischen Grenze zu Israel bereiten sich die Menschen auf einen Krieg vor. Die dort herrschende Hizbollah-Miliz ist ein wichtiger Unterstützer der Hamas.Die israelische Armee betonte, am Freitag vor zwei Wochen habe die Schiitenmiliz Hisbollah in der Nähe der Ortschaft Hanita unter anderem Panzerabwehrraketen auf israelisches Gebiet gefeuert. headtopics.com

Erst einige Stunden später habe die Armee einen Bericht erhalten, dass Journalisten in dem Gebiet zu Schaden gekommen seien. Die Armee wiederholte ihre Warnung, dass der Aufenthalt in Kampfgebieten lebensgefährlich sei.Nach dem Angriff der Hamas operiert Israel mit Bodentruppen und Panzern in Gaza. "Das ist die Bodenoffensive", sagt ZDF-Korrespondent Bewerunge in Israel. Die News im Liveblog.Die Staatsgründung Israels 1948 basierte auf einem UN-Plan nach dem Holocaust.

