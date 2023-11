Routinier trifft erneut auf die BR Volleys

Erst durch Anpassungen der Lizenzanforderungen kam der Gegner der BR Volleys in die Bundesliga. Und ein Routinier zum unerwarteten zweiten Duell.Der eine oder andere Fan wird sich an das bislang einzige Duell noch erinnern können.

Immerhin waren an diesem Septembertag im Jahr 2014 rund 500 Zuschauer in die Ballsporthalle in Sandersdorf, unweit vom Bitterfelder Chemiepark, gekommen, um die großenals amtierenden Deutschen Meister im Duell mit dem Zweitligisten VC Bitterfeld-Wolfen in Augenschein zu nehmen. Aus dem aktuellen Berliner Kader wird sich niemand mehr an diesen ungefährdeten 3:1-Sieg des Favoriten in diesem Benefizspiel erinnern und auch aufseiten des VC ist in Michael Haßmann lediglich ein Spieler übrig geblieben, der damals schon auf dem Feld gestanden hat. Er weiß aber noch sehr gut, wie es damals war.Gut neun Jahre und zahlreiche Partien in der 2. Bundesliga später, spielt der Libero abermals gegen die BR Volleys, die in diesem Zeitraum nur einmal (im Jahr 2015) nicht Deutscher Meister geworden sin

:

KINODE: Erste Eindrücke der neuen „The Boys“-Staffel stimmen Fans auf das wichtigste Duell einAufgepasst „The Boys“-Fans! Endlich gibt es ein neues Lebenszeichen zur Fortsetzung der Serie. Allerdings müssen wir uns noch etwas gedulden,..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

KINODE: Streich-Duell: Wie sich Harrison Ford und Steven Spielberg am „Indiana Jones 2“-Set reingelegt habenHarrison Ford lässt sich seinen Sinn für Humor auch nicht durch ernsthafte Verletzungen nehmen, wie er unter anderem mit einem kleinen Streich..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: NRW-SPD für neue Wege im Kampf gegen LehrermangelDüsseldorf - Im Kampf gegen den eklatanten Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Oppositionsführer Jochen Ott weitreichende Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. 'Die Zeit der Problembeschreibung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

NWNEWS: Weltgemeinschaft verhandelt über Schritte gegen PlastikmüllDie weltweite Plastikverschmutzung ließe sich den UN zufolge deutlich reduzieren. Aber wie? Ein Abkommen soll dabei helfen. Die Verhandlungen stehen an einem wichtigen Punkt.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

NWNEWS: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDer ukrainische Präsident stellt die Bevölkerung auf mehr russische Angriffe im Winter ein. In einem Nachbarland beginnt derweil das Training ukrainischer Piloten an US-Kampfjets. Der Überblick.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: NRW-SPD fordert neue Wege im Kampf gegen LehrermangelEssen (ots) - Im Kampf gegen den eklatanten Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Oppositionsführer Jochen Ott weitreichende konkrete Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. 'Die Zeit der Problembeschreibung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »