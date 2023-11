ROUNDUP/Verbraucherzentrale: Filialabbau bei Postbank blanker Hohn für Kunden

Die Deutsche Bank will bei ihrer Tochter Postbank den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit 550 Postbank-Zweigstellen schließen, wie Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis zuletzt angekündigt hatte.

Bei der IT-Migration zur Deutschen Bank hatten Postbank und der Baufinanzierer DSL-Bank erhebliche Probleme. Daten von etwa zwölf Millionen Postbank-Kunden wurden auf die IT-Systeme der Deutschen Bank umgestellt. Kunden konnten daraufhin teils nicht auf ihre Konten zugreifen, der Kundenservice war schwer erreichbar. Die Verbraucherschützer hatten vergangene Woche berichtet, dass die Beschwerden von Betroffenen anhalten.

Nach früheren Angaben der Verbraucherzentrale Bundesverband liegen seit Jahresbeginn rund 1700 Beschwerden von Kunden der Postbank und DSL-Bank vor. Das seien zwischen Januar und September 2023 bereits fast dreimal so viele Beschwerden wie im gesamten Vorjahr. Allein im dritten Quartal erfassten die Verbraucherzentralen demnach zu den beiden Banken mehr als 1100 Beschwerden./als/DP/zb

