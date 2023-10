ROUNDUP: Inflation sinkt im Oktober auf niedrigsten Stand seit August 2021

in Deutschland ist dank gesunkener Energiepreise weiter auf dem Rückzug. Die Jahresteuerungsrate lag im Oktober bei 3,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Es war der niedrigste Wert seit August 2021 mit damals ebenfalls 3,8 Prozent. Im September waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat noch um 4,5 Prozent gestiegen und im August um 6,1 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte sogar eine Acht vor dem Komma gestanden.

Energie kostete 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Überdurchschnittlich stark verteuerten sich den vorläufigen Daten zufolge allerdings auch im Oktober Nahrungsmittel (plus 6,1 Prozent). Deutlich gestiegene Preise sind eine Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Menschen können sich für ihr Geld weniger leisten. Das bremst den privaten Konsum, der eine wichtige Stütze der deutschen Konjunktur ist.

Viele Menschen sahen sich zuletzt zum Verzicht gezwungen. Bei einer jüngst veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gaben im Sommer 71 Prozent der mehr als 4800 Befragten an, wegen der hohen Preise im kleineren oder größeren Umfang verzichten zu müssen. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als 2022. headtopics.com

Bis zum Jahresende dürfte sich die Teuerung nach Einschätzung von Ökonomen weiter abschwächen. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechneten zuletzt damit, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr auf 2,6 Prozent zurückgeht nach erwarteten 6,1 Prozent im Schnitt des laufenden Jahres.gab ebenfalls deutlich nach. Die Jahresrate fiel von 4,3 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent im Oktober. Ökonomen hatten hier mit einer Rate von 3,3 Prozent gerechnet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmte sich mit bislang zehn Zinserhöhungen in Folge gegen die erhöhte Inflation im Euroraum und in Deutschland. Zuletzt drehten die Währungshüter nicht weiter an der Zinsschraube. Höhere Zinsen verteuern Kredite, was die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken kann. Die EZB sieht ihr Ziel stabiler Preise bei einer Inflation von mittelfristig 2,0 Prozent im Euroraum erreicht. headtopics.com

Inflation sinkt im Oktober auf 3,8 ProzentDie Inflationsrate ist auch im Oktober zurückgegangen - und liegt nun bei 3,8 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Weiterlesen ⮕

Inflation in Deutschland sinkt stärker als erwartet 🔔 3,8% für OktoberIm Oktober 2023 wird die Inflationsrate in Deutschland voraussichtlich +3,8% betragen und damit den niedrigsten Stand seit August 2021 erreichen, Weiterlesen ⮕

Inflation sinkt iauf niedrigsten Stand seit August 2021Hoffnung für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland: Die Inflation schwächt sich im Oktober erneut deutlich ab. Nahrungsmittel verteuern sich allerdings überdurchschnittlich stark. Weiterlesen ⮕

Inflation sinkt iauf niedrigsten Stand seit August 2021Hoffnung für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland: Die Inflation schwächt sich im Oktober erneut deutlich ab. Nahrungsmittel verteuern sich allerdings überdurchschnittlich stark. Weiterlesen ⮕

Inflation sinkt iauf niedrigsten Stand seit August 2021Hoffnung für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland: Die Inflation schwächt sich im Oktober erneut deutlich ab. Nahrungsmittel verteuern sich ... Weiterlesen ⮕

Inflation sinkt iauf niedrigsten Stand seit August 2021Hoffnung für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland: Die Inflation schwächt sich im Oktober erneut deutlich ab. Nahrungsmittel verteuern sich allerdings überdurchschnittlich stark. Weiterlesen ⮕