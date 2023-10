ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gaza-Krieg belastet Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq hat sich am Freitag stabilisiert. Zu einer echten Erholung jedoch kam es trotz erfreulicher Quartalsberichte vom Online-Handelskonzern Amazon (NASDAQ:) letztlich nicht. Die Gewinne bröckelten vor allem im späteren Handel ab.

Es gibt aber auch andere Stimmen: Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin bei Hargreaves Landsdown, spricht von zuletzt überhitzten Wirtschaftsdaten, weshalb das Narrativ von höheren und längeren Zinssätzen lauter und deutlicher werde. Das aber würde besonders Aktien von Technologieunternehmen negativ treffen. Sie gelten als Wachstumsunternehmen mit vor allem in der Zukunft liegenden Gewinnen.

Unter den Einzelwerten überzeugte neben Amazon auch Intel. Der Chiphersteller rechnet im laufenden letzten Jahresabschnitt dank einer anziehenden Nachfrage, Fortschritten beim Umbau der Produktion und des Booms rund um KI-Angebote endlich wieder mit einem Umsatzplus. Zudem soll sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn weiter verbessern. Die Papiere legten an der Dow-Spitze um etwas mehr als neun Prozent zu. headtopics.com

Der Euro wurde zuletzt mit 1,0568 US-Dollar gehandelt, nachdem er zuvor zeitweise noch dicht unter 1,06 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0541 (Donnerstag: 1,0540) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9486 (0,9487) Euro.Wir möchten Sie gerne dazu anregen, Kommentare zu schreiben, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen.

