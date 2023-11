Rotes Kreuz eröffnet Schutzschirmverfahren für Kliniken in drei Städten

Zuerst in Lindenberg im Allgäu, dann in Wertheim am Main und in München: In drei Städten hat das Rote Kreuz für Kliniken ein sogenanntes Schutzschirmverfahren eröffnet. Ziel sei es, die Krankenhäuser zu sanieren, erklärt das Rote Kreuz als Träger. Patientinnen und Patienten sollen weiter gut versorgt und Arbeitsplätze erhalten werden.Finanzielle Schieflage wegen steigender Kosten Als Grund für die Schieflage nennt das Rote Kreuz vor allem steigende Kosten für Personal, Material und Energie

. Die Erlöse, die die Kliniken mit der Behandlung von Patienten erzielen, reichten nicht aus, um die Ausgaben zu bestreiten. Vor dem gleichen Problem steht ein großer Teil der Kliniken in ganz Deutschland. Bei einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts im Sommer bewerteten 63 Prozent der Kliniken ihre Liquidität als schlecht oder sehr schlecht, sie stecken also in einem finanziellen Engpass.Bei vielen Kliniken gleichen die jeweiligen Betreiber schon seit Jahren hohe Fehlbeträge in der Bilanz immer wieder aus. Auch quer durch Bayern stecken Landkreise oder Städte regelmäßig zweistellige Millionenbeträge in die Krankenhäuser, deren Träger sie sind. Bei den sogenannten freigemeinnützigen Trägern sei die Lage anders, erklärt der Gesundheitsökonom Prof. Boris Augurzky vom RWI Leibniz-Institut in Essen, der auch die Bundesregierung bei der geplanten Krankenhausreform berä

BR24: Darum gehen gemeinnützige Krankenhäuser pleiteHaben ein Schutzschirmverfahren eingeleitet um sich neu zu strukturieren: Kliniken der Rotkreuzschwestern - wie hier in München.

