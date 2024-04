Rote Karte für Jens Stage nach brutalem Foul

Die rote Karte gegen Jens Stage ist für die Bremer unstrittig. Der Däne hatte mit offener Sohle gegrätscht. Aber zu diesem Zeitpunkt hätte Werder selbst längst in Überzahl sein müssen, sagt Coach Ole Werner.gab es jede Menge Redebedarf – vor allem wegen der beiden Platzverweise, aber auch wegen einer nicht gegebenen Ampelkarte und eines versagten Elfmeters. Da herrschte Frust auf beiden Seiten.

Bei den zwei härtesten Entscheidungen waren sich aber alle einig: Die Roten Karten für Werders Jens Stage (72.) und Frankfurts Tuta (87.) nach jeweils brutalen Fouls wurden als „unstrittig“ bezeichnet. Beide Profis konnten froh sein, ihre Gegenspieler nicht schwerer verletzt zu haben. Stage hatte Jean-Mattéo Bahoya mit der offenen Sohle knapp unterhalb des Knies am Schienbein getroffen. „Das war unnötig, aber das wollte er niemals so machen“, nahm Kapitänseinen Teamkollegen ein bisschen in Schutz. Stage schont sich und seine Gegner zwar selten, aber es war auch seine erste Rote Karte im 27

Rote Karte Jens Stage Foul Werder Frankfurt

