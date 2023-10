Rot-Weiss Essen: Fünf Gründe für den Erfolg in der 3. Liga

Die neue Sportliche Leitung um Christian Flüthmann (41) und Marcus Steegmann (42) lag mit vielen Entscheidungen richtig. Vor allem Mittelfeldspieler(25) wird immer stabiler, zeigt auf hohem Niveau konstant starke Leistungen und glänzte auch in Duisburg beim dritten Sieg in Serie - ein Novum für RWE. In den wenigen Szenen, in denen er im Blickpunkt stand, lieferte er überragende Abwehraktionen. In dieser Verfassung gehört er zu den besten Torhütern der Liga.

Aus den neun Partien, in denen sie gemeinsam in der Startelf standen, holte RWE fünf Siege und zwei Remis, ließ nur acht Gegentore zu.(20), als Joker Siegtorschütze in Duisburg, haben sich unter Dabwoski klar verbessert. Die kritischen Stimmen, die es zumindest in der aktiven Fanszene trotz nachgewiesener Erfolge gab, sind längst verstummt.Die Mannschaft präsentiert sich als funktionierendes Kollektiv.

