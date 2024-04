Rostock verliert gegen Kiel trotz Reaktion

In Kiel kristallisierte sich mal wieder Rostocks großes Problem heraus: Es fehlt der Kogge an Torgefahr. Als Sinnbild steht die Flaute vom internen Top-Torjäger Junior Brumado.Dass Rostock als Tabellen-16. in die Länderspielpause gegangen war, lag vor allem an der Arbeit gegen den Ball. Zwei Tore in zwei Partien reichten für sechs Punkte. Inaber gleich früh hinter sich greifen - und prompt gab es die 15. Saisonniederlage (Liga-Höchstwert).

"Wir haben einen riesen Beitrag zu dieser Niederlage geleistet. Wenn du gegen so einen Gegner nach zwei Minuten pennst und 0:1 hinten liegst, kann es ganz übel enden. Du gibst dem Gegner etwas, was du ihn in dieser Phase nicht geben darfst", so Mersad Selimbegovic auf der Pressekonferenz. Da die Kogge allerdings eine Reaktion zeigte, endete es nicht übel. Doch für einen Punktgewinn reichte es verdientermaßen dennoch nich

2:0 gegen Hansa Rostock - Holstein Kiel befeuert die Aufstiegsträume27.Spieltag, 30.03.2024 13:00 Uhr, Fußball, Männer, 2. Bundesliga, 2023-2024, Holstein Kiel : Hansa Rostock

