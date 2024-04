Rostock Seawolves holen Augustine Rubit als Verstärkung

Die Rostock Seawolves blicken auf eine lange Niederlagenserie zurück. Augustine Rubit soll den Ostseestädtern im Abstiegskampf helfen. Er ist nicht der einzige BBL-Neuzugang an Ostern. Wie die Rostocker am Dienstag auf ihrer Website melden, ist der Transfer von Rubit so gut wie in trockenen Tüchern. Lediglich 'einige medizinische Checks' seien noch zu absolvieren, ehe der 34-jährige Power Forward zu den Seawolves stoßen kann. Rubit ist kein Unbekannter in der BBL.

Für Bamberg und die Bayern spielte der Flügel jahrelang erfolgreich, auch in der Euroleague. Der US-Amerikaner würde also jede Menge Erfahrung mit an die Ostseeküste bringen - wo man sich nach Erfolgen sehnt. Denn die Seawolves sind nach inzwischen 10 Niederlagen in Folge auf den letzten Platz der Tabelle abgerutscht. Und da würden Rubits Dienste schon guttun. Wobei nicht sicher ist, ob der Forward nach seinem Achillessehnenriss im Februar 2023 wieder zu alter Stärke finden kann. Nach der Genesung befindet er sich, so die Rostocker, 'seit mehreren Monaten im Aufbautraining'

