Rosin vs. Kumptner - Das Duell: Suche nach Gastronomen für leerstehende Lokalitäten

Die Corona-Pandemie hat so manchen gastronomischen Betrieb in die Knie gezwungen. So ist es auch dem Kultbahnhof ergangen, einem Kreativraum im niedersächsischen Gifhorn, in dem die Menschen zwischen Musik und Kultur zusammenkamen, um sich auszutauschen und zu stärken.

Für das Fernsehen eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten: Galt es seit vielen Jahren als recht erfolgsversprechendes Konzept, in Schieflage geratene Gastronomen unter die Arme zu greifen, so sind es inzwischen oft sogar die Verpächter, die Hilfe benötigen, weil sie schlicht niemanden mehr finden, der sich in ihren vier Wänden auf das Abenteuer einer Restaurant-Eröffnung einlassen will. Genau hier setzt nun ein neues Format von Kabel Eins an. Dessen Titel ist etwas verwirrend, legt er doch vielmehr den nächsten Koch-Wettbewerb vor laufenden Kameras nahe. Dabei verbirgt sich hinter"Rosin vs. Kumptner - Das Duell" in Wahrheit die Suche nach einem möglichst geeigneten Gastronomen für leerstehende Lokalitäten wie besagten Kultbahnho





