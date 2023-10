Rose und Leipzigs Pokal-Erfolgsstory: 'Wir sind Junkies'

Wolfsburg gegen Leipzig, das hat fast schon Pokal-Tradition. Zum sechsten Mal binnen elf Jahren kämpfen die beiden Klubs ums Weiterkommen. Bei derwarfen die Sachsen als Regionalligist den Bundesligisten bereits in der ersten Runde mit 3:2 aus dem Wettbewerb. Der damalige Kapitän Daniel Frahn war als dreifacher Torschütze der Mann des Freitagabends, auf der Gegenseite verließen Hasan Salihamidzic, Mario Mandzukic und Trainer Felix Magath mit betretenen Mienen das Stadion.

"Die glücklichen Gesichter der Fans im Stadion und am nächsten Tag in Leipzig, das sind so emotionale Momente, die man nicht vergisst. Und das ist das, was uns immer wieder antreibt, weil wir dies immer wieder erreichen wollen", sagte der Trainer und fügte hinzu:"Wir sind auf dem Niveau irgendwo Junkies, erfolgsbesessen, wir wollen die besonderen Momente wieder erleben und eine gute Zeit zusammen haben. Das macht unseren Job so liebenswert und lebenswert.".

RB Leipzigs Trainer Marco Rose rechnet mit langem Ausfall von Dani OlmoOlmo wurde im Spiel gegen den 1. FC Köln verletzt und wird voraussichtlich lange Zeit ausfallen. Rose bedauert den Verlust des wichtigen Spielers. Weiterlesen ⮕

RB Leipzigs Trainer Marco Rose rechnet mit langem Ausfall von Dani OlmoRB Leipzigs Trainer Marco Rose gibt bekannt, dass Mittelfeldstar Dani Olmo voraussichtlich lange ausfallen wird. Olmo hat sich bei einem Foul an der Schulter verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Rose bedauert den Ausfall des Spielers, der gerade erst von einer Verletzungspause zurückgekehrt war. Weiterlesen ⮕

DFB-Pokal: Rose sieht Pokalpartie in Wolfsburg als 'Endspiel'Leipzig - Für Marco Rose hat das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg Endspielcharakter. «Ein hartes Weiterlesen ⮕

DFB-Pokal: Leipzig-Trainer Rose: Olmo fällt bis Jahresende ausLeipzig - RB Leipzig muss für den Rest des Jahres ohne den an der Schulter verletzten Spielmacher Dani Olmo auskommen. «Jetzt müssen wir es ohne ihn bis Weiterlesen ⮕

Schwere Verletzung von Dani Olmo trübt Leipzigs SiegTrainer Marco Rose ist traurig über die erneute Verletzung von Dani Olmo, der gerade erst genesen war. RB Leipzig gewinnt 6:0 gegen den 1. FC Köln und bleibt an der Bundesliga-Spitze dran. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf vor Pokal-Duell mit SpVgg UnterhachingNach dem erfolgreichen Gastspiel bei Eintracht Braunschweig steht für Fortuna Düsseldorf das Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals beim Drittligisten SpVgg Unterhaching an. Die Gastgeber rechnen sich Chancen aus, nachdem sie zuletzt in der Liga Selbstvertrauen tankten. Weiterlesen ⮕