Rosberg attackiert Webber

Nico Rosberg ist angefressen. Der Mercedes-GP-Pilot wurde in Korea an Position 4 liegend aus dem Rennen gerissen, als ihm Mark Webber im Red Bull-Renault nach einem Unfall rückwärts rollend in die Quere kam.

Rosberg hatte eben Lewis Hamilton überholt und machte gerade so richtig Dampf, als sein Rennen jäh beendet wurde. Hamilton wurde Zweiter, landete also auf der Position, die Rosberg in der Hochrechnung belegt hätte und vom Tempo her drin hatte.

Der freundliche Wiesbadener blieb zunächst cool, doch nach dem Rennen soll er über Twitter verbreitet haben: «Ich weiss nicht, warum Webber nicht gebremst hat, es war verrückt rückwärts über die Strecke zu rollen.» headtopics.com

Webber hatte geäussert, er sei nach seinem Einschlag in die Streckenbegrenzung von dort aus «zurückgeworfen» worden auf die Fahrbahn. Dabei hatten seine Räder allerdings nicht erkennbar blockiert.Mehr zu diesem Thema und dem spektakulären Korea-Grand-Prix erfahren Sie in der aktuellen Printausgabe von Speedweek, seit heute am Kiosk.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse.

