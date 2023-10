Romantisch! So lernten sich Laura Wontorras Eltern kennen

plaudert auch über ihr eigenes Privatleben.Die Eltern der 34-Jährige sind nicht unbekannt. Ihr Vater,

, ist ein bekannter Sportjournalist und Fußball-Talkshow-Moderator. Ihre Mutter Ariane ist heute als TV-Redakteurin zuständig. Doch wie"Meine Mutter ist dreimalige Weltmeisterin in lateinamerikanischen Tänzen, kein Scheiß, Formationstanz."

In diesem Zusammenhang sollen sich auch ihre Eltern kennengelernt haben. 1988 heiratete das Tanzpaar – die Ehe brachte zwei Kinder,und ihren Bruder Marcel hervor. Doch ein rhythmisches Tanzgefühl sei der Tochter nicht in die Wiege gelegt worden sein. Sie habe"null, zero Talent", gab die Moderationskünstlerin zu.Kein Wunder also, dass sie später ebenfalls im Fußballbereich als Sprecherin Fuß fasste. headtopics.com

Steffen Henssler schwärmt von Til Schweiger bei „Grill den Henssler“Bei „Grill den Henssler“ findet der Star-Koch liebe Worte für Til Schweigerwartete am Sonntagabend erneut mit illustren Gästen auf. Doch vor allem Steffen Hensslers (51) Schwärmerei für Til Schweiger (59) lässt Fan-Ohren aufhorchen. Kult-Comedian und Moderator Oliver Kalkofe (58) ist in seiner Show „Kalkofes Mattscheibe“ eigentlich für bissige Witze über andere Promis zuständig – diesmal sollte er die prominenten Juroren Jana Ina Zarrella (46), Reiner Calmund (74) und Christian Rach (66) verköstigen. Die Koch-Gäste der heutigen Sendung: (v.l.) Lucki Maurer, Gastgeber Steffen Henssler, Oliver Kalkofe, Laura Wontorra, Luna Schweiger und Kim FisherKalkofe ergab sich seinem Schicksal, gegen TV-Koch Steffen Henssler antreten zu müssen: „Ich finde es nur fair, dass er mich jetzt mal kleinkochen kann. Ich kann nicht gut kochen.“ Außerdem mit dabei: Sängerin und Moderatorin Kim Fisher (54) und Schauspielerin und Til-Schweiger-Tochter Luna (26).Luna war für die Vorspeise verantwortlich: Enchiladas mit Mole-Huhn, Guacamole und Bohnen-Mais-Salat. Für Luna, die in Malibu aufwuchs, eine der leichteren Aufgaben: „Da isst man sehr viel mexikanisches Essen.“ In Deutschland fühlt sie sich inzwischen jedoch ebenso heimisch: „Ich bin fast Deutsche mittlerweile. Ich finde inzwischen das Oktoberfest wieder witzig und Weißwurst und Bier Weiterlesen ⮕

