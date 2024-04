Roman über lesbische Selbstfindung: Bruch mit jeglicher Bürgerlichkeit

Die lesbische Frau tritt auf als einsamer Cowboy. „ Love Me Tender “ von Constance Debré ist ein beeindruckend kämpferisches Stück Selbstfindungsprosa . Raspelkurze Haare und Tattoos: Constance Debré sieht aus wie ihre Erzählerin. In ihrem ersten Leben ist Constance Debré Anwältin. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn. Der Familienclan, aus dem sie stammt, ist so illuster wie bürgerlich. Der Großvater war französischer Premierminister, der Vater Journalist, die Mutter ein adeliges Model.

Doch dann, mit 43 Jahren, kündigt Debré ihren Job, trennt sich von ihrem Ehemann, zieht aus der gemeinsamen Wohnung. Sie outet sich als lesbisch und wird Schriftstellerin. „Love Me Tender“ ist eines der vier Bücher, die sie seitdem veröffentlicht hat, und das erste ihrer autofiktionalen Werke, das ins Deutsche übersetzt wurde. Die Erzählerin darin teilt Debrés Biografie und ihr Aussehen

Roman Lesbische Selbstfindung Constance Debré Love Me Tender Selbstfindungsprosa

