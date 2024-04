Roman über Kosovo-Geflüchtete: Kein Identitätskitsch

Im Roman „Meine Katze Jugoslawien“ erzählt Pajtim Statovci die Geschichte Geflüchtete r aus dem Kosovo . Eine Erkundung zeitgenössischer Gefühlswelten.

Pajtim Statovcis Eltern flüchteten zwei Jahre nach seiner Geburt aus dem Kosovo nach Finnland Foto: Leonardo Cendamo/Getty Images Stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine Bar und sehen dort eine Katze, die laut und betrunken „Believe“ von Cher singt – die würden sie doch auch sofort mit nach Hause nehmen, oder? Der junge Bekim, der diese Szene in einer Schwulenkneipe in Helsinki erlebt, tut das jedenfalls. Was daraus wird, sei mal dahingestellt, denn bei dieser Geschichte handelt es sich, Sie ahnen es, um eine Fabel. Bekim ist einer der beiden Protagonisten in Pajtim Statovcis Roman „Meine Katze Jugoslawien“. Die andere Hauptfigur ist Bekims Mutter Emin

Roman Kosovo Geflüchtete Identitätskitsch Pajtim Statovci

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

"Wer kein Bitcoin hat, könnte massiv Kaufkraft verlieren", warnt Blocktrainer Roman ReherZählt man bald wirklich zu den Verlierern, wenn man kein Bitcoin besitzt? Und büßt man ohne Bitcoin massiv Kaufkraft ein? Wir gehen zusammen mit dem Blocktrainer Roman Reher diesen Fragen nach.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Kein FC Bayern, kein Klopp-Erbe: Umworbener Xabi Alonso bleibt bei Bayer LeverkusenTrainer Xabi Alonso bleibt Bayer Leverkusen wohl über das Saisonende hinaus erhalten. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 42-Jährige besitzt einen Vertrag bis 2026, zuletzt wurde er mit Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Kein Personal, kein Geld, keine Aussicht: Warum die Umwandlung der Hufelandstraße in eine Fahrradstraße stocktDer Umbau der Straße im Bötzowviertel in Prenzlauer Berg verzögert sich womöglich nicht nur. Aufgrund mangelnder Finanzierung steht das ganze Projekt sogar eventuell auf der Kippe.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Kein Glück in den Sternen: Diese Sternzeichen sind einfach kein MatchEs kann viele Gründe dafür geben, dass eine Beziehung scheitert. Geht es nach der Astrologie, tun sich einige Sternzeichen jedoch besonders schwer miteinander. Diese Paarungen sind am wenigsten kompatibel.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Nachruf auf Dorothea Pflug: Kein Jammern und kein KlagenEiniges hat sie zu verkraften. Dennoch pfeift und singt sie immer weiter.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Outdoor kein Strom kein LAN für EFHIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »