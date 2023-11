Romain Grosjean: NASCAR muss bis 2017 warten

Antwort von Gene Haas damals: «Romain würde das sehr interessieren. Und wenn er das wünscht, dann bringen wir ihn im Auto unter, um das mal zu versuchen. Jeder Rennfahrer ist doch heiss darauf zu erfahren, wie sie ein anderes Renngerät anfühlt.»

«Die Formel 1 ist natürlich eine andere Welt als NASCAR – Auto, Umfeld, Technik, einfach alles. Wenn ein Grand-Prix-Pilot nach Amerika kommt und ein StockCar ausprobiert, dann merkt er in der Regel, dass diese Tourenwagen nicht einfach zu handhaben sind, sie sind wie grosse, schwere Ziegelsteine. Es braucht viel Begabung und Erfahrung, so einen Renner um den Kurs zu wuchten. Von daher ist ein Formel 1 fast einfacher zu fahren, weil der Einsitzer viel präziser ist.

Gene Haas ergänzte auch: Wenn sich die Gelegenheit ergäbe, dann könnte er sich Einsätze von Grosjean und Gutiérrez auf den klassischen NASCAR-Rundstrecken von Watkins Glen und Sonoma durchaus vorstellen.

Romain selber sagte zur Möglichkeit von NASCAR-Rennen: «Ja, ich will das definitiv machen. Ich habe mit Teamchef Gene Haas vom ersten Tag unserer Verhandlungen über diese Möglichkeit gesprochen. Das wäre doch fabelhaft! Ich weiss einfach nicht, wann es passiert. Wir haben 21 Rennwochenenden in der Formel 1, da ist es nicht ganz einfach, eine Lücke zu finden. Gleichzeitig werde ich auf keinen Fall in einem Oval fahren.

Die Hürden: Das Rennen von Sonoma liegt mit dem Termin vom 26. Juni exakt in der Woche zwischen der GP-Premiere von Baku und dem Grossen Preis von Österreich. Watkins Glen (7. August) wiederum liegt in der Formel-1-Sommerpause – und da möchte Frau Grosjean eigentlich mit ihrem Gatten und den Kids Ferien machen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Romain Grosjean: «Ich war noch nie so frustriert!»Haas-Pilot Romain Grosjean verpasste die Punkteränge in Suzuka als Elfter nur knapp – und war frustriert. Hinterher machte der Genfer seinem Ärger Luft und betonte: «Wir haben ein sehr viel besseres Ergebnis verdient.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Mercedes ohne Romain Grosjean: Versprechen gebrochen?SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Seit bald zwei Jahren ist davon die Rede, dass Romain Grosjean den Weltmeister-Mercedes von Lewis Hamilton fahren soll.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Kiefer Racing 2017 mit Kent & Jacobsen und SuterDas deutsche Team Kiefer Racing, 2015 mit Danny Kent (Honda) Moto3-Weltmeister, steigt von Kalex auf Suter um und engagiert den Amerikaner PJ Jacobsen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Weltmeister Nico Rosberg: Was ihn 2017 stark bewegte​Der Wiesbadener Nico Rosberg, Formel-1-Champion von 2016 mit Mercedes-Benz, erzählt von einigen Momenten, die ihn im vergangenen Jahr 2017 besonders bewegt haben – auf und abseits der Rennstrecken.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: James Key (Toro Rosso): 2017-Auto in Arbeit seit 2015​James Key, Technikchef der Scuderia Toro Rosso, spricht über das 2017er Auto des Rennstalls aus Faenza. Der 44jährige Engländer sagt: «Das neue Reglement ist eine tolle Herausforderung für die Techniker.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Titel als Ziel: Peugeot in der DRM 2017Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr greift Peugeot auch 2017 wieder in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) an. Christian Riedemann kämpft mit seinem neuen Co-Piloten Michael Wenzel im Peugeot 208 T16 um den Titel.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕