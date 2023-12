Rolle der Union in der Haushaltskrise: Eine Stimmung wie auf Klassenfahrt

Die Union wettert gegen die Bundesregierung. Um das Dogma der Schuldenbremse hochzuhalten, ignoriert sie eigene Widersprüche. Es hätte so leicht sein können für Friedrich Merz. In einer halbstündigen Ansprache hatte es der Bundeskanzler nicht geschafft zu erklären, über welchen finanziellen Spielraum seine Regierung im kommenden Jahr verfügt. Olaf Scholz redete im Bundestag und war gleichzeitig ratlos.

In diesem Augenblick hätte es der Oppositionsführer allen beweisen können: Dass er eben doch über genug politische Intuition verfügt, um zu erkennen, wann ein CDU-Chef Verantwortungsbereitschaft demonstrieren muss. Doch Friedrich Merz zeigte auf die Regierungsbank und rief: „Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, das ist peinlich, was wir hier sehen und hören.“ Die Unionsfraktion jubelte, und mit ihr die AfD





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Im Nahostkonflit spielt der Islam im heiligen Jerusalem auch eine ROlleBei der aktuellen Auseinandersetzung im Nahost-Konflikt geht es auch um Religion. Ostjerusalem ist ein nicht verhandelbarer Bestandteil islamischer Kultstätten. Das führt oft zu einer Vermischung des religösen mit dem politischen Konflikt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Leon Goretzka: Durch eine neue Rolle zurück zu alter Stärke?Nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern über Galatasaray Istanbul ziehen die Münchner ins Achtelfinale der Champions League ein. Leon Goretzka freut sich über die Stimmung und hofft, dass Dayot Upamecano bald durchspielen kann.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Diese 3 Charaktere spielen in WoW The War Within eine große Rolle[Anzeige] Im kommenden Addon für World of Warcraft spielen diese Figuren eine tragende Rolle: Alleria Windläufer, Xal’atath und Magni Bronzebart.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Diese 3 Charaktere spielen in WoW The War Within eine große Rolle[Anzeige] Im kommenden Addon spielen drei Figuren eine tragende Rolle: Alleria Windläufer, Xal’atath und Magni Bronzebart.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Nach Entführung: Vater von Liverpool-Star wieder frei – Militär spielte eine RolleDer entführte Vater des kolumbianischen Nationalspielers Luis Díaz ist nach fast zwei Wochen freigelassen worden. Er wurde in einem Hubschrauber zum

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Bundesverfassungsgericht stürzt Bundesregierung in HaushaltskriseDas Bundesverfassungsgericht stürzt die Bundesregierung in die Haushaltskrise. Im Parlament herrscht Panik. Der Finanzminister verspricht einen Plan B – erkennbar ist er nicht. Rekonstruktion eines Tags am Abgrund. Unvereinbar und nichtig.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »