Rolf Mützenich: Schuldenbremse aussetzen wegen Krisenlagen

Verschärfte Abschieberegeln sind lediglich ein Mosaikstein einer umfassenden Asyl- und Flüchtlingspolitik. Denken Sie nur an die Arbeitserleichterungen, das neue Staatsbürgerrecht und die EU-Reform. Wir werden uns im Parlament rasch mit dem Entwurf beschäftigen, aber ich kann schon jetzt sagen: die Balance aus Härte und Abschreckung einerseits sowie Anreizen und Fördermaßnahmen andererseits kann gelingen.

Haben Sie die Befürchtung, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Situation für eine weitere Offensive in der Ukraine nutzen könnte?Das wird er mit Sicherheit versuchen und ist schon dabei. Umso wichtiger ist, dass wir nicht nachlassen, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine zu erhalten. Zugleich müssen wir mit anderen Ländern darüber reden, ob wir neben der militärischen Unterstützung andere Instrumente verstärkt nutzen können.

Der Zuspruch zur AfD und zu anderen Parteien am rechten und linken Rand speist sich doch oftmals aus der Unzufriedenheit mit den regierenden Parteien.Ich habe ja skizziert, welche Maßnahmen wir für gutes und wirksames Regieren umsetzen sollten, damit dieser Zuspruch bei uns landet. Und es ist nicht schlecht, was wir bei den sozialen Rechten in den beiden letzten Jahren geschaffen haben. headtopics.com

Weiterlesen:

rponline »

Experten diskutieren über die Schuldenbremse für BerlinDie Friedrich-Naumann-Stiftung veranstaltet in Kooperation mit der Berliner Morgenpost eine Podiumsdiskussion zu Berlins Haushalt. Weiterlesen ⮕

Vonovia-Chef Rolf Buch im Interview: „Die Mieten werden noch anziehen, selbst wenn die Inflation wieder runtergeht“Rolf Buch, der Vorstandschef des größten deutschen Wohnkonzerns, über die Mechanik der Mietspiegel, die schwierige Lage am Immobilienmarkt und wann er wieder in den Neubau einsteigt. Weiterlesen ⮕

Herzzereißende Geschichte: Junge ohne Arme knüpft Freundschaft zu PolizistenHarrison Humphries kam mit einer schweren Behinderung zur Welt. Trotzdem eifert er seinem Vorbild Rolf Seiferfeld nach und will wie dieser unbedingt Polizist werden. Weiterlesen ⮕

Junge ohne Arme begleitet befreundeten Polizisten auf StreifeHarrison Humphris will unbedingt Polizist werden. Obwohl der Junge mit einer schweren Behinderung zur Welt kam, eifert er seinem großen Vorbild, dem örtlichen Polizisten Rolf Seiferfeld, nach und begleitet ihn sogar auf Streife. Weiterlesen ⮕

Vonovia verkauft Wohnungen und Grundstücke für 88 Mio EUR an DresdenFRANKFURT (Dow Jones) - Vonovia verkauft für knapp 88 Millionen Euro ein Portfolio an Wohnungen und Grundstücken an die Stadt Dresden. Dies gaben Vonovia-CEO Rolf Buch und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert bekannt. Weiterlesen ⮕

NATO-Beitritt stand wegen ihm auf der Kippe: Iraker soll wegen Koranverbrennung aus Schweden ausgewiesen werdenDer Iraker Salwan Momika soll aus Schweden abgeschoben werden. Er hatte bei Demonstrationen in Stockholm mehrere Korane verbrannt und damit sogar ein Veto der Türkei gegen den Nato-Beitritt Schwedens provoziert. Der Iraker kündigt Berufung an. Weiterlesen ⮕