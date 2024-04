Rohrpost-Technik: Europäisches Hyperloop Center erforscht Transportmittel der Zukunft

Das Prinzip der Rohrpost ist uralt und irre praktisch: In luftleeren Röhren gleiten Kapseln mit rasender Geschwindigkeit von A nach B. Ob bald auch Menschen mit dieser Technik auf Reisen gehen können, wird jetzt am European Hyperloop Center in Veendam (Niederlande) erforscht. Neben einer Eisenbahntrasse zieht sich dort eine gewaltige Stahlröhre durchs niederländische Flachland. Die größte europäische Teststrecke für das neue Transportsystem.

Schon Ende April sollen die ersten Kapseln hindurch flitzen, vorerst allerdings nur mit etwa 100 km/h und ohne menschliche Passagiere. Falls alles gut läuft, hat die Technik das Zeug zum Transportmittel der Zukunft! Die Investoren – 25 kommerzielle und öffentliche Partner, auch die EU gab Geld – träumen von einem europäischen Röhrennetz. Von Berlin nach Rom in einer Stunde? Theoretisch kein Problem, von Geschwindigkeiten über 1000 km/h ist die Red

Rohrpost Hyperloop Transportmittel Zukunft Teststrecke Technologie

