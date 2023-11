Roccat Vulcan 2 Gaming-Tastatur im Test - Ihr mögt bunte Lichter? Dann ist dieses Keyboard wie für euch gemacht

Stellen wir gleich mal eine Sache klar: Mögt ihr eine ausufernde, gut zur Geltung kommende Beleuchtung bei eurer Tastatur? Dann ist Roccats Vulcan 2 fast schon die ideale Wahl für euch, selbst wenn sie insgesamt vielleicht nicht die allerbeste Gaming-Tastatur auf dem Markt ist. Wenn ihr euch gerne von bunten Farben (auf eine gute Art) blenden lasst, könnten die 160 Euro eine gute Investition sein!Großartig viel Zubehör gibt es bei der Vulcan 2 nicht dazu.

Die Verarbeitung ist Roccat sehr gut gelungen und ich hatte beim Testen keinerlei Probleme mit der Qualität des Aufbaus. Grundsätzlich ist die Handballenauflage aus hartem Kunststoff vernünftig, aber nicht die bequemste, mit der ich bisher arbeiten konnte. Warum das USB-Kabel hier – im Vergleich zu anderen aktuellen Roccat-Modellen – fest an der Tastatur verankert ist, weiß auch nur Roccat selbst.Wie bereits erwähnt, setzt Roccat auf mechanische statt optische Switches.

Die Switches leisten gute Arbeit und beim Tippen fühlen sie sich weich und angenehm an. Aufgrund ihrer mechanischen Natur ist sie dabei auf jeden Fall merklich zu hören. Wenn ihr also eher nach einer leisen Tastatur sucht, ist die Vulcan 2 definitiv nichts für euch. Mit einer Größe von 463 x 152 x 33 mm (463 x 236 x 33 mit Handballenauflage) nimmt die Vulcan 2 indes einiges an Platz auf eurem Schreibtisch ein.

Ansonsten lässt sich natürlich die Beleuchtung in unterschiedlicher Form an eure Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Wer eine große Lightshow haben möchte, kann das entsprechend einstellen.Möchtet ihr ein Feuerwerk aus RGB-Beleuchtung zu euren Händen haben, solltet ihr die Vulcan 2 unbedingt in Betracht ziehen, besonders die weiße Variante. Aber das ist erfreulicherweise nicht das Einzige, was die mechanische Tastatur gut kann.

