Roboter-Umparkservice: Schnelle Lösung für falsch geparkte Fahrzeuge

Das Anbringen von Radkrallen oder das Verhängen von Bußgeldern hilft nicht dabei, falsch geparkte Fahrzeuge zu entfernen. Ein Abschleppwagen braucht Zeit und vor allem Platz zum Rangieren. Die schnelle Lösung? Der Roboter-Umparkservice.begonnen, eine fernbediente Plattform auf Rädern einzusetzen, die sich unter ein illegal geparktes Fahrzeug schiebt. Sie klemmt sich an die Reifen und hebt das Auto wenige Zentimeter an, um es an einem geeigneten Ort zu parken.

In einemauf TikTok sieht man, wie ein Beamter auf diese Weise ein schweres SUV innerhalb kürzester Zeit an einen neuen Platz bugsiert. Die Verwendung dieser Plattform auf Rädern anstelle eines herkömmlichen Abschleppfahrzeugs birgt mehrere Vorteile. Der Roboter ist kompakt und kann leicht dorthin navigiert werden, wo sich ein illegal geparktes Fahrzeug befindet. Die kabelloseerlaubt ein genaues Rangieren und minimiert die Chancen auf Beschädigungen des abzuschleppenden Wagen

focusonline / 🏆 6. in DE

