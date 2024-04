Roberto De Zerbi stellt Bedingungen für seine Zukunft bei Brighton & Hove Albion

Der vielfach umworbene Roberto De Zerbi hat seine Zukunft als Teammanager von Brighton & Hove Albion an klare Bedingungen geknüpft. 'Das Wichtigste ist: Was ist das Ziel? Wofür spielen wir?', sagte der Italiener nach der 1:2-Niederlage beim FC Liverpool am Sonntag. Er habe bereits mit Klubchef Tony Bloom gesprochen und es werde weitere Gespräche über die Zukunftspläne des Vereins geben, ergänzte De Zerbi. 'Dann werden wir eine Lösung finden.

Aber wir müssen beide damit zufrieden sein, der Klub und auch ich', betonte der 44-Jährige, der in Brighton auch Nationalspieler Pascal Groß trainiert. De Zerbi beim FC Bayern weit oben auf der ListeDe Zerbi gilt als möglicher neuer Trainer beim FC Bayern, in Liverpool oder beim FC Barcelona. In Brighton hat er einen Vertrag bis 2026. Er habe sich noch nicht dafür entschieden, den Klub zu verlassen, 'nein, nein', beteuerte e

