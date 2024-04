Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind Eltern geworden

Seit sechs Jahren sind Schauspieler Robert Pattinson und Model Suki Waterhouse liiert. Jetzt freut sich das Paar über ein Baby . Mit einem Baby foto hat das britische Model Suki Waterhouse bestätigt, dass sie und der Hollywood star Robert Pattinson ('Twilight', 'The Batman') Eltern geworden sind. Die 32 Jahre alte Schauspielerin und Musikerin veröffentlichte am Freitag beiein Bild von sich, auf dem sie ein Baby in den Armen hält, das Köpfchen ist mit einer Hand verdeckt.

'Willkommen auf der Welt, Engel', schrieb Waterhouse und setzte ein Herz-Emoji dazu. Name und Geschlecht des Kindes blieben zunächst unklar. Die Britin hatte ihre Schwangerschaft im November angedeutet und später Bilder mit sichtbarem Babybäuchlein gepostet. Die britische Zeitung 'Daily Mail' berichtete Ende März über die Geburt. Das Paar habe sein Haus in Los Angeles mit einem Kinderwagen verlassen. Eine Bestätigung gab es bisher aber nich

Robert Pattinson Suki Waterhouse Baby Eltern Hollywood

