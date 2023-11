Robert Habeck springt für Annalena Baerbock ein: Deutliche Worte zu Israel

Nach der vielfach kritisierten Enthaltung von Annalena Baerbock in der UN bei der Abstimmung der Palästina-Resolution und ihren öffentlichen Statements, die eine eher distanziertere Haltung zum Nahostkonflikt andeuten, kommen Habecks außen- und innenpolitische Äußerungen überraschend und auch deutlich daher. Sie sind besonders klar ausgefallen.„Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist jetzt bald vier Wochen her. Vieles ist seitdem passiert, die öffentliche Debatte aufgeheizt und verworren“, sagt Habeck in dem Video. Es scheine zu viel zu schnell vermischt zu werden, sagte er.

Habeck macht in der Rede klar deutlich, dass die Sicherheit Israels für Deutschland notwendig sei, eine Staatsraison. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rühre aus der historischen Verantwortung Deutschlands. Nach dem Holocaust sei die Gründung Israels das Schutzversprechen an Jüdinnen und Juden gewesen. Deutschland sei verpflichtet, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das sei ein historisches Fundament dieser Republik.

Habeck sagt, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlten. Deutschland müsse alles dafür tun, dass sich dies ändert. Viele in Deutschland wollten sich nicht zu Israel bekennen, diesen Menschen sei der Kontext zu schwierig. Dem stellt sich Habeck entgegen. Auch gegen Teile der deutschen Linken, die keine Solidarität mit Israel bekunden wollen. Kontextualisierung werde als Relativierung verwendet.

angesprochen, erklärte Baerbock als verantwortliche Ministerin: „Es gibt keine hundertprozentigen Wahrheiten, es gibt nicht die eine Sichtweise in dieser furchtbaren Situation." Wie bitte?Baerbock versuchte, ihre viel kritisierte Enthaltung damit zu erklären, dass Deutschland eine „besondere Rolle gerade auch mit Blick auf die Sicherheit Israels" habe. Nämlich: „Die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region" offenhalten, die nicht mit Israel sprechen.Dies würde von den Israelis geschätzt, meint Baerbock: „Es gibt auch etliche Stimmen in Israel, die genau diese Brückenbauerfunktion in solchen wahnsinnig schwierigen Situationen von Deutschland für enorm wichtig halten." Fakt ist aber: Die israelische Regierung war fassungslos über Deutschlands UN-Enthaltung. Man hatte sich zur Anti-Israel-Resolution ein klares Nein gewünscht.Auch auf Judenhasser in Deutschland angesprochen, blieb Baerbock weit hinter Habeck zurück

