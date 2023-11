Robert Habeck erreicht Millionen mit Video zu Antisemitismus​

Das Verbrennen israelischer Flaggen sei eine Straftat, das Preisen der Hamas-Taten auch. „Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.“

Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel kam es unter anderem in Berlin bei propalästinensischen Demonstrationen wiederholt zu antisemitischen und israelfeindlichen Aktionen. Vor diesem Hintergrund sprach die Polizei zuletzt immer wieder Verbotsverfügungen gegen bestimmte Demonstrationen aus, andere durften stattfinden.

Der islamistische Antisemitismus dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck.

„Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten.“ Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm. „Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden“, sagte Habeck.am Mittwoch im ZDF.

Die am Freitag vergangener Woche mit Zwei-Drittel-Mehrheit angenommene UN-Resolution verurteilt jegliche Gewalt gegen die israelische und palästinensische Zivilbevölkerung, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller „illegal festgehaltenen“ Zivilisten und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MZ_DE: Video mit zwei Millionen Klicks: Habeck fordert harte politische Antwort auf AntisemitismusDie Hamas (Abkürzung für 'Islamische Widerstandsbewegung') wurde im Zuge des Palästinenseraufstandes Intifada Ende 1987 gegründet.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Virales Video: Robert Habeck fordert „harte politische Antwort“ auf AntisemitismusAuf über drei Millionen Klicks kommt ein Video von Vizekanzler Robert Habeck zum Nahost-Konflikt. Nicht nur aus den eigenen Reihen bekommt er dafür positive Reaktionen.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Industriestrategie: Wie will Robert Habeck den Abstieg der deutschen Wirtschaft verhindern?Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor dem „Verlust von Industrien“, kann aber keinen Ausweg aus der Krise finden. Gewerkschaften und Mittelstand sind alarmiert.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: So erklärt Robert Habeck die Subventionspläne für die deutsche WirtschaftVor allem der Vorschlag für einen sogenannten Brückenstrompreis wird heftig diskutiert. Was sollen staatliche Milliarden für ausgewählte Unternehmen bringen?

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

BILD: Wirtschaftsminister Robert Habeck verurteilt Hamas-Freunde in DeutschlandWirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne) hält eine historische Rede, verurteilt die Freunde der Hamas-Terroristen in Deutschland ohne Wenn und Aber. Die Video-Ansprache auf „X“ (vormals Twitter): Eine zehnminütigeangesprochen, erklärte Baerbock als verantwortliche Ministerin: „Es gibt keine hundertprozentigen Wahrheiten, es gibt nicht die eine Sichtweise in dieser furchtbaren Situation.“ Wie bitte?Baerbock versuchte, ihre viel kritisierte Enthaltung damit zu erklären, dass Deutschland eine „besondere Rolle gerade auch mit Blick auf die Sicherheit Israels“ habe. Nämlich: „Die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region“ offenhalten, die nicht mit Israel sprechen.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Dies würde von den Israelis geschätzt, meint Baerbock: „Es gibt auch etliche Stimmen in Israel, die genau diese Brückenbauerfunktion in solchen wahnsinnig schwierigen Situationen von Deutschland für enorm wichtig halten.“ Fakt ist aber: Die israelische Regierung war fassungslos über Deutschlands UN-Enthaltung. Man hatte sich zur Anti-Israel-Resolution ein klares Nein gewünscht.Auch auf Judenhasser in Deutschland angesprochen, blieb Baerbock weit hinter Habeck zurück

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Robert Habeck springt für Annalena Baerbock ein: Deutliche Worte zu IsraelKlare Äußerungen: Wirtschaftsminister Robert Habeck schätzt die Lage in Israel und Deutschland deutlich ein – und übernimmt die Aufgabe von Annalena Baerbock.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕