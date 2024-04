Robert Downey Jr. blieb bei Toilettenpausen in seiner Rolle in Tropic Thunder

In der Kriegsfilm - Parodie Tropic Thunder spielte Robert Downey Jr. eine seiner bizarrsten Rolle n. Jetzt hat sein Co-Star neue Details vom Set erzählt, die alles noch schräger machen. Heute vor allem für seine Rolle als Tony Stark aka Iron Man im Marvel Cinematic Universe (MCU) bekannt ist, verbinden ihn viele Fans auch mit einer seiner irrwitzigsten Performances in Tropic Thunder .

Jetzt hat der Co-Star des Marvel-Darstellers neue Details vom Tropic Thunder-Set erzählt, die einfach nur schräg klingen. In einem neuen GQ-Video über seine ikonischsten Rollen. Dazu zählt auch Tropic Thunder, über den der Star neue Details bezüglich Robert Downey Jr. enthüllte. Der soll so sehr in seiner Rolle aufgegangen sein, dass er sogar bei Toilettenpausen in der Rolle blieb: 'Ich schätze, während einer der Aufnahmen hatten sie Downeys Mikrofon eingeschaltet gelassen, und so sitze ich da oben und denke: 'Oh Scheiße, ich kann hören, was er sagt.' Er hat mit den Leuten gesprochen und war die ganze Zeit über in seiner Rolle.

Robert Downey Jr. Tropic Thunder Kriegsfilm Parodie Schauspieler Rolle

