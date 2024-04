Robert Andrich spricht über seine sensationelle Saison mit Leverkusen und die Rückkehr nach Berlin

Bei Union Berlin entwickelte sich der gebürtige Potsdamer Robert Andrich zum Bundesliga -Spieler. Im Interview spricht er über seine sensationelle Saison mit Leverkusen , seine Rolle in der Nationalmannschaft und die Rückkehr nach Berlin . rbb|24: Herr Andrich, Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals. Hat das Finale in Berlin für Sie eine besondere Note?Es ist grundsätzlich schon etwas Besonderes, überhaupt ein Finale spielen zu können.

Und wenn man wie ich in Berlin aufgewachsen ist, dann kann man natürlich die Spezialität des Pokalwochenendes einordnen. Es ist ein Stück weit besonders für mich, aber ich glaube, das ist für alle in der Mannschaft etwas Großartiges. Darauf freuen wir uns und wollen dann auch den Pokal holen. Sagenhafte 40 Pflichtspiele in Folge hat Bayer Leverkusen nicht verloren. Die Experten rätseln: Ist es die Mentalität Ihrer Mannschaft? Die individuelle Qualität? Taktische Finesse? Wahrscheinlich ist es eine Mischun

