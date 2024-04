„Road House“ auf Platz 2 der neusten Seriencharts

„ Road House “ brilliert aktuell auf Amazon . Für die Spitze der neusten Seriencharts reichte der Erfolg des Werks allerdings nicht aus: Diesen Platz beanspruchte ein anderer Action-Streifen. Nachdem Amazon s neuster Action-Hit „ Road House “ nun eine Bestmarke für den Streamingdienst erreichte, sollte man annehmen, das das Werk sich nach seinem Platz an der Spitze in den Charts zwischen dem 18. bis zum 24. März in der vergangenen Woche erneut die Krone sichern konnte.

Falsch gedacht: Wie die neuen gebündelten Charts jeglicher Streamingdienste von JustWatch nun bewiesen, lag der Prügelkracher in der Woche vom 25. bis zum 31. März „lediglich“ auf Platz 2. Überraschenderweise beanspruchte Netflix Platz 1 mit „The Equalizer 3“ für sich. Dort endet die Erfolgssträhne für Netflix jedoch nicht: Auch in den Serien-Charts konnte Netflix mit der Sci-Fi-Serie „3 Body Problem“ die zweite Woche in Folge erneut brilliere

