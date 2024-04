Rivian-Aktie rutscht auf Allzeittief

📆 15.04.2024 20:43:00

📰 FinanzenNet ⏱ Reading Time:

23 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 30%

Publisher: 55%

Rivian,Aktie,Allzeittief

An der NASDAQ sackte die Rivian-Aktie am Freitag um 4,60 Prozent auf 9,17 Dollar ab. Damit rutschte der Anteilsschein, der bereits Tags zuvor massiv abgestraft worden war, nicht nur auf ein neues Allzeittief sondern setzte sich auch deutlich unter der 10-Dollar-Marke fest. Am Montag geht der Kursrutsch weiter und es kommt es zu einem weiteren Rückgang von 7,78 Prozent auf 8,42 US-Dollar, der psychologisch und aus Anlegersicht wichtige zweistellige Zählerstand bleibt damit außer Reichweite.