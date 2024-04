Ritterorden - Ordensritter: Ausstellung in der Burg Querfurt

Schwere Rüstungen und scharfe Schwerter sind Markenzeichen von Rittern. Doch sie waren und sind viel mehr. Was genau, beleuchtet eine Ausstellung in bester Burg-Kulisse. Es gibt sie bis heute. Querfurt (dpa/sa) - Den Aufgaben, Besonderheiten und Geheimnissen der Gemeinschaften von Rittern widmet die Burg Querfurt im Saalekreis eine neue Ausstellung . Nach der Eröffnung am Freitag präsentiert die Schau " Ritterorden – Ordensritter " das Wirken der Ritterorden vom Mittelalter bis in die Gegenwart .

Sie seien nach Angaben des Landkreises nicht nur Krieger gewesen, sondern auch Mönche, Krankenpfleger, Seelsorger, Entdecker und Erfinder. Der Orden hätten einen christlichen oder karitativen Zweck verfolgt, hieß es. Die Ausstellung in der Burgkirche rücke die geistlichen Ritterorden und ihre Verbindung zu den Querfurter Edelherren in den Mittelpunkt. Ritterorden existieren bis heute. Im Amtshaus der Burg steht ihr Wirken für die heutige Gesellschaft im Fokus, wie es hie

Ritterorden Ordensritter Ausstellung Burg Querfurt Mittelalter Gegenwart

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Geshcichte: Ausstellung über Ritterorden auf der Burg QuerfurtQuerfurt (sa) - Den Aufgaben, Besonderheiten und Geheimnissen der Gemeinschaften von Rittern widmet die Burg Querfurt im Saalekreis eine neue Ausstellung.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Burg Beeskow: Ausstellung hinterfragt Deutschlands koloniale GeschichteDas Museum in der Burg Beeskow in Brandenburg hat eine neue Ausstellung eröffnet. Sie befasst sich mit der deutschen Kolonialgeschichte.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

22-Jähriger bei Burg von Vermummtem attackiertBei einem Osterfeuer in Burg ist es zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Ein junger Mann soll eine Schädelfraktur erlitten haben. Der Angriff erfolgte nach Zeugenaussagen aus einer Gruppe von Personen mit Sturmhauben heraus.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

„Die Burg“ wird von der KI regiertEin Milliardär mit einem lang ersehnten Traum: Aus einer alten Burg möchte er einen Escape Room machen - gesteuert von einer KI. Während eines

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Kriminalität: Zu laute Musik - Polizei ermittelt gegen Mann aus BurgBurg (sa) - Weil er deutlich zu laut Musik gehört und andere bedroht haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Burg (Jerichower Land). Ein

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Peng Liyuan trifft Lehrer und Schüler vom Chinesisch-Chor an der BurgBeijing, 30. März 2024 (ots/PRNewswire) - CMG-News:Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, hat sich am Donnerstagnachmittag in der Nr. 35 Oberschule in Beijing mit den Vertretern

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »