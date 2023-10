'Riesenfass': Fluorwachs-Verbot verunsichert Ski-Zirkus

Schon vor dem Start der neuen Saison ist der Teamchef der deutschen Langläufer sauer auf den Ski-Weltverband. Mit dem heiklen Verbot von Fluorwachs habe die Fis"ein Riesenfass aufgemacht", wettert Peter Schlickenrieder.

Sein mulmiges Gefühl könnte sich durch den Auftakt des Alpin-Winters noch verstärkt haben, schon beim ersten Weltcup in Sölden bestätigten sich durch eine umstrittene Disqualifikation die Befürchtungen der Gegner der Regeländerung. Für andere Wintersportarten gilt die Vorschrift ab dieser Saison ebenfalls - die Bedenken sind groß.

In Sölden wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel aus der Wertung genommen, nachdem an ihren Skiern Spuren des verbotenen Elements festgestellt worden waren. Die Zweifler rechnen nun damit, dass dieser Ausschluss kein Einzelfall bleiben wird. Fis-Generalsekretär Michel Vion hatte noch erklärt, man wolle keine Disqualifikationen. Nur 24 Stunden nach seiner Ankündigung erwischte es Mowinckel, die ihre Unschuld beteuerte. headtopics.com

Die Fis hat den Grenzwert kurz vor dem Start der Saison in Österreich angehoben,"um einen reibungslosen Ablauf der Tests zu Beginn der Saison zu gewährleisten und um jegliche Spekulationen über eine mögliche Kontamination des Skis auszuschließen", hieß es. In einer Sportart, bei der Winzigkeiten entscheiden, erhöht selbst der geringe Einsatz von Fluor die Erfolgsaussichten. Was bleibt, ist ein gefährliches Spiel.

Die Fis setzte das Verbot durch, da Fluor schädlich für die Umwelt ist und als krebserregend gilt. Schlickenrieder stellt dagegen den finanziellen Aspekt in den Vordergrund."Aus unserer Einschätzung waren die Fluor-Präparate eine einfache Möglichkeit für kleinere Nationen, um große Unterschiede auszugleichen. Was jetzt passiert, kostet sehr viel Geld", sagt Schlickenrieder.Nach seinen Angaben kosten die Messgeräte 40.000 Euro. headtopics.com

